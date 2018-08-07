Калуга, 7 августа, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Сегодня, 7 августа, в Калуге глава городского самоуправления Александр Иванов встретился с жителями дома №10 по площади Победы, чтобы оценить ход работ по благоустройству дворовой территории. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в 2017 году жители этого дома попросили Иванова включить их двор в программу «Формирование комфортной городской среды». Двор был в запущенном состоянии, а место под старым деревом облюбовали асоциальные элементы и превратили в мусорную свалку. После дождей во дворе скапливалась вода, зачастую жильцам было сложно попасть в подъезд.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги проверил ход работ по благоустройству

Подрядчик учёл пожелания жителей: дерево спилили, разобрали мусорные завалы, уложили новое асфальтовое покрытие, расширили проезд и обустроили парковку для автомобилей. На сегодняшний день работы выполнены на 70%, в ближайшее время во дворе будет установлена детская площадка со спортивным оборудованием, леерное ограждение, шлагбаум на въезде, а также смонтировано надподъездное освещение.

«В прошлом году я осмотрел множество дворовых территорий в своём избирательном округе, чтобы определить приоритеты, и пришел к выводу, что этот двор нуждается в ремонте в первую очередь, так как он был в весьма неприглядном состоянии, — прокомментировал свой выбор глава городского самоуправления Калуги. — Работой подрядчика жители довольны, надеюсь, что после завершения ремонта двор будет принят без замечаний».

После приемки двора жители возьмут благоустройство территории в свои руки: нанесут разметку парковочных мест и проведут работы по озеленению