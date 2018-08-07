Ярославль, 7 августа, 2018, 15:39 — ИА Регнум. ООО «Хартия» отменило закупку услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора на территории Ярославской области. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru «Хартия»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный оператор намеревался отдать на субподряд вывоз мусора во всех районах, кроме Ярославля. Однако 6 августа компания приняла решение отказаться от закупки. Причины этого в ярославском офисе компании корреспонденту ИА REGNUM сразу пояснить не смогли, однако чуть позже сослались на техническую ошибку. Аукцион будет объявлен снова.

Региональный оператор должен начать работу в регионе с 1 сентября.