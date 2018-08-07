Пермь, 7 августа, 2018, 15:41 — ИА Регнум. В Пермском крае совершено убийство, которое повергло в шок даже бывалых криминалистов. Мужчина зверски убил свою 27-летнюю сожительницу. Сейчас выясняются мотивы преступления, сообщают СМИ.

Цитата из х/ф «Джек-Потрошитель». Реж. Хесус Франко. 1976. Германия Маньяк и его жертва

Татьяна М. со своим возлюбленным 36-летним Дмитрием З. решила переехать из маленького городка в столицу края в поисках лучшей жизни. Однако до Перми она не доехала. Когда Татьяна перестала выходить на связь, то отец девушки забил тревогу. Дмитрий сообщил мужчине, что высадил девушку в Мотовилихинском районе Перми и больше ничего о ней не знает.

На поиск девушки поднялись силовики и волонтёры. При анализе записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что мужчина приехал в Пермь один, и его сообщение отцу сожительницы не соответствует действительности. В беседе с правоохранителями мужчина признался в убийстве.

Детали преступления оказались шокирующими. Убив свою возлюбленную, Дмитрий расчленил тело, отделил кости от мяса, прокрутил мякоть через мясорубку и часть фарша спустил в унитаз, а часть выбросил в реку. Сейчас следователи ищут улики, но опасаются, что их за столько дней могло унести течением на много километров.

Стоит отметить, что мужчина был женат, но уже год как расстался с супругой. У них есть совместный маленький ребёнок. Женщина призналась, что муж мог поднять на неё руку, но до побоев дело не доходило.

Сейчас следователи выясняют мотивы, которые привели к столь зверскому преступлению.