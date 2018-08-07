Москва, 7 августа, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Конструкции, напоминающие птичьи гнёзда, из палок и других материалов «украсят» фасад Пушкинского музея в Москве. Данные инсталляции представит в столице России японский художник Тадаси Кавамата, сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Karrinpeterson Птичье гнездо (инсталляция)

Отмечается, что работы японского мастера, созданные из подручных материалов, появятся также и в залах учреждения культуры.

«Используя обнаруженные при разборе старых зданий Музейного квартала материалы, Тадаcи Кавамата создаст в пространстве постоянной экспозиции и на фасаде здания инсталляции, напоминающие гнезда. Все эти объекты будут сделаны специально для Пушкинского музея», — говорится в сообщении пресс-службы.

В музее добавили, что насладиться высоким искусством Тадаcи Каваматы зрители смогут с 25 августа по 28 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, к столетию Великой Октябрьской социалистической революции Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина пошёл на эксперимент.

Он пригласил современного китайского художника Цай Гоцяна для создания «масштабной выставки-размышления» о важнейшей для истории России дате. Выставка «Октябрь» начиналась для зрителя у входа в музей горой из детских кроваток и колясок, из которых прорастали десятки молодых берез.