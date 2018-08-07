Рим, 7 августа, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Между министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини и главой испанского министерства иностранных дел Жозепом Боррелем произошла заочная перепалка, пишет газета El Mundo 7 августа.

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«Мы не будем отвечать на оскорбления со стороны правительства и министра, которые предпочитают бесконтрольную миграцию, — заявил Сальвини прессе. — Мы заботимся о безопасности, культуре и идентичности европейского народа».

Ранее Боррель дал интервью немецкому изданию Handelsblatt, в котором обвинил Италию в «жесткой политике изоляции», которая в ущерб Европе привела к увеличению миграционного потока в другие страны, в первую очередь в Испанию. Напомним, Италия перестала принимать в своих портах суда НПО с беженцами на борту.

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