Тамбов, 7 августа, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Постановлениями администрации Тамбовской области утвержден порядок заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Котовск» (ТОСЭР). Кроме того, создан наблюдательный совет, который будет контролировать взаимодействие органов власти области, администрации города Котовска и юридических лиц, претендующих на получение статуса резидента ТОСЭР, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Anatoly Dushin Котовск. Тамбовская область

Город Котовск (Тамбовская область) в декабре 2017 года стал территорией опережающего социально-экономического развития в соответствии с постановлением правительства России. ТОСЭР «Котовск» создана на 10 лет (с 2018 по 2027 годы) для обеспечения стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

В начале этого года заключено трехстороннее соглашение между Министерством экономического развития РФ, администрациями Тамбовской области и города Котовска, определяющее обязанность региональной администрации по достижению плановых показателей эффективности функционирования ТОСЭР. Речь идет о количестве резидентов, созданных рабочих мест, объеме инвестиций, капитальных вложений, выручки от продажи товаров, работ, услуг, полученных резидентами ТОСЭР.

Органами власти области разработаны и приняты областные законы, касающиеся предоставления резидентам ТОСЭР налоговых льгот по налогам на имущество и прибыль организаций. Также предусмотрена возможность предоставления резидентам ТОСЭР земельных участков без торгов.

Новый механизм позволит стимулировать предпринимательскую активность и инвестиционную деятельность, диверсифицировать структуру экономики моногорода.

При реализации всех запланированных мероприятий объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОСЭР за 10 лет, по прогнозам, превысит 10,7 млрд рублей. Будет создано более двух тысяч рабочих мест.