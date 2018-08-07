Тбилиси, 7 августа, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили возлагает на Россию вину за отделение от республики Абхазии и Южной Осетии. Об этом он заявил 7 августа, выступая на круглом столе «Прочный мир и безопасность — российско-грузинская война 2008 года, 10 лет спустя» с участием министров Польши, Латвии, Литвы и Украины.

DILIN Российско-абхазская граница

Говоря о событиях августа 2008 года, Маргвелашвили заявил, что «оккупация Грузии началась гораздо раньше — в 1992—1993 годах». По его утверждению, в эти годы «Россия при помощи гибридной войны отделила от центральной власти Грузии два её региона».

«Мы не должны бояться называть вещи своими именами. То, что делала и делает Россия против суверенного государства — это война между Россией и Грузией, это агрессия, оккупация и попрание всех международных норм», — заявил грузинский президент.

Маргвелашвили также заверил, что «территориальная целостность» Грузии будет восстановлена, причём достигнуть этого в Тбилиси планируют мирным путём.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсантъ» заявил, что никакой войны августа 2008 года не было бы, «если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников».

Российский премьер также отметил, что корень проблем заключался «в тех решениях, которые принимала в 1990-е годы власть в Тбилиси и которые не были приняты ни в Абхазии, ни в Южной Осетии». «Вследствие этого возник конфликт, были введены миротворцы. Но до 2008 года удавалось балансировать все эти негативные процессы», — считает Медведев.

По отчётам Совета Европы и заключению комиссии ЕС по изучению событий августа 2008 года под руководством Хайди Тальявини, войну против Южной Осетии начала Грузия. Тбилиси и Запад называют «оккупацией» грузинских территорий последовавшее за военными действиями признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии и добиваются от Москвы отзыва своего решения.

Читайте также:

ЕС по-прежнему считает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии

МИД РФ назвал главный урок событий — 2008 в Южной Осетии