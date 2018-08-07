Киев, 7 августа, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Более тысячи ларьков по продаже шаурмы расположены в Киеве без лицензии, заявил директор департамента городского благоустройства Киевской горадминистрации Тарас Панчий, сообщает 7 августа «112 Украина».

David Stanley Приготовление шаурмы

По его словам, для борьбы с нелегальными точками продажи шаурмы госпотребслужба Украины создала 16 групп, которые ищут нарушителей по всему городу. При этом на данный момент в Киеве закрыты только шесть ларьков.

Напомним, в столице Украины ранее шаурмой отравились 83 человека, из них 12 детей. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун попросила киевских жителей воздержаться от употребления шаурмы летом, которая быстро портится.