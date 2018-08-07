Санкт-Петербург, 7 августа, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти согласился с законностью передачи Сампсониевского собора в руки Русской православной церкви. Ранее региональное управление Федеральной антимонопольной службы нашло нарушения в процедуре передачи. Как следует из данных картотеки суда, иск Смольного о признании незаконным такого решения антимонопольщиков был удовлетворен в полном объеме.

Александров Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге

Сампсониевский собор входил в музейный комплекс ГМП «Исаакиевский собор». Сам храм, колокольню, часовню и юбилейный домик отдали в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет в августе 2016 года.

В марте 2018 года управление ФАС рассмотрело жалобу депутата ЗакСа Максима Резника на комитет имущественных отношений (КИО) Смольного. КИО издал распоряжение №101-р, где указал, что договор о передаче музейных ценностей храма нужно заключить между ГМП «Исаакиевский собор» и епархией. Но на самом деле такого договора с епархией никто не заключал, его подписали с приходом Сампсониевского собора, который по обязательствам епархии не отвечает.

Чиновники не согласились, что каким-либо образом нарушили положения федерального закона о реституции, и оспорили решение УФАС в суде.

Добавим, в мае глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что «обеспокоен» историей с Сампсониевским собором в Петербурге. По его мнению, ФАС не должна заниматься «религиозной деятельностью», он счел рассмотрение жалобы депутата на возможные нарушения при передаче городского имущества религиозной организации «творчеством» регионального управления и «вмешательством в вопросы, с связанные с религией».

«Я считаю, что нам как антимонопольному органу в этом смысле нужно десять раз подумать, прежде чем этими вопросами вообще заниматься. Мы должны заниматься экономической деятельностью, а не религиозной деятельностью», — сказал Артемьев.

Сампсониевский собор, построенный на Выборгской стороне в XVIII веке по указанию Петра I в честь Полтавской победы, с 1980-х годов находился в составе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в здании была развернута музейная экспозиция.

О недопустимой перепланировке в Сампсониевском соборе, переданном в пользование приходу, сообщали еще в прошлом году. Речь шла о «Юбилейном домике», который входит в состав объекта культурного наследия. Специалисты также подтверждали, что внутреннее убранство закоптилось и почернело.