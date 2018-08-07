Английский вратарь Джо Харт перешёл из «Манчестер Сити» в «Бёрнли»
Манчестер, Великобритания, 7 августа, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Английский голкипер Джо Харт перешёл из «Манчестер Сити» в «Бёрнли». Об этом сообщается на сайте «Бёрнли».
Football.ua
Джо Харт
Отмечается, что 31-летний вратарь подписал со своим новым клубом соглашение, рассчитанное на два года. В «Бёрнли» он будет выступать под 30-м номером.
Ранее в британской прессе сообщалось, что стоимость трансфера составит £4 млн.
Напомним, в сезоне 2017/18 Харт выступал за «Вест Хэм» на правах аренды. Он является двукратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити».
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