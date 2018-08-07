Москва, 7 августа, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Привлечь не менее 30 млрд рублей инвестиций в первые четыре-пять лет работы особой экономической зоны в Воронежской области рассчитывают региональные власти. Об этом на встрече 7 августа с президентом Владимиром Путиным доложил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Гусев

Отвечая на вопрос президента об ожидаемом эффекте в случае создания ОЭЗ, Александр Гусев сообщил, что уже в ближайшие четыре-пять лет на территории ОЭЗ могли бы разместиться до 15 предприятий с общим объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей, регион в таком случае получит около трех тысяч новых рабочих мест. Уже есть и потенциальные резиденты — переговоры ведутся с пятью-шестью компаниями.

«У нас преимущество еще в том, что мы предполагаем земельные участки, на которых расположатся особая экономическая зона, выделить рядом с уже имеющимся нашим индустриальным парком. И у нас частично инженерная инфраструктура уже там есть. Это позволило бы фактически не ждать, пока появится такая инфраструктура, а уже запускать буквально через два года», — добавил Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 августа, президент Владимир Путин поддержал проект создания в Воронежской области особой экономической зоны. Как доложил в ходе встречи врио губернатора Александр Гусев, основной упор власти планируют делать на развитии электронной промышленности.

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Добавим, что ОЭЗ планируется разместить на территории индустриального парка «Масловский» под Воронежем — он работает с 2010 года.