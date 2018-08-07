Лондон, 7 августа, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Самыми быстро взрослеющими животными на Земле являются африканские рыбки-килли, говорится в статье ученых Института биологии позвоночных Чешской академии наук, опубликованной в британском журнале Current Biology.

Louisiana Sea Grant College Program Louisiana State University Мальки рыбок килли

Так, эти животные становятся взрослыми всего через две недели после рождения, что является абсолютной нормой для них. Вместе с тем африканские рыбки-килли в дикой природе живут около полугода, а выращенные в аквариуме смогли прожить около девяти месяцев.

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Если специалистам удастся добиться быстрого взросления рыб и в лаборатории, то рыбки-килли могут помочь ученым раскрыть секреты старения человека, а также в создании специальных средств для продления жизни, отмечается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийские и британские ученые выяснили, что при повышении температуры воздуха на два градуса Цельсия могут погибнуть до 50% растений, насекомых и животных на Земле.

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