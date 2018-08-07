Киев, 7 августа, 2018, 14:41 — ИА Регнум. На Украине военные эксперты раскритиковали стратегию президента Петра Порошенко и генштаба ВСУ по возврату отдельный регионов Донбасса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

В частности, журналист и военный эксперт Юрий Бутусов считает, что Порошенко переоценивает роль международных миротворцев в защите украинцев.

«Петр Алексеевич верует в приход миротворцев, которые вместо нас должны дать отпор попыткам Путина нас уничтожить. Для этого не надо делать реформы, надо наоборот прекратить огонь и ждать, что враг сам по себе распадется. Такова его вера», — написал Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

Он обвинил президента Украины и генштаб в нежелании проводить реальные реформы в ВСУ с учетом анализа имеющегося негативного боевого опыта и военной доктрины.

«Да! Только через изучение проблем и ошибок, только из исследования успехов и результатов, только из анализа каждого шага мы сможем начать реальные реформы армии. Все начинается с доктрины, с концепции боевого применения, с научного подхода, с точного определения происшедшего. Нежелание дать официальную оценку событиям нашей войны показывает нежелание военно-политического руководства — президента и руководства Генштаба ВСУ делать какие-либо военные реформы в будущем. Никакое НАТО никогда нас не реформирует, если мы не сделаем правильные выводы из своих собственных действий», — отметил Бутусов.

«Не вглядываться в прошлые события, не изучать причины наших поражений — значит не желать исцелить нашу армию от сковывающих ее недугов, не желать ей в будущем побед… Природа всего военного знания историческая… Военная история предстанет перед нами неисчерпаемой сокровищницей интереснейших и поучительнейших мыслей и фактов, если мы не будем зарываться в нее, укрываясь от настоящего, от практической работы; страницы прошлого должны представлять для нас не могильные памятники, а оружие для борьбы в настоящем, ключ к его пониманию. Каждое поколение должно само выковывать новое историческое оружие, сколько бы труда это ему не стоило, и овладевать им, чтобы иметь возможность свободно ступать своей дорогой и не тащиться в хвосте за другими», — приводит Бутусов выдержки из книги Александра Свечина «Эволюция военного искусства».

Кроме того, сопредседатель организации общественная инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев с сарказмом приветствовал предупреждение генштаба ВСУ сбивать неизвестные беспилотники над военными объектами Украины.

«Шел пятый год войны. 6 августа 2018 неожиданно для всех информационное пространство Украины сильно тряхнуло. Настоящий информационный взрыв сделал никто иной, как Генеральный штаб ВСУ. Генштаб ВСУ сообщил, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. А лица, осуществлявшие запуск или операторы БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности. Решительный такой шаг», — написал Снегирев на своей странице в Фейсбуке.

Ранее, президент Украины отказался от идеи силового присоединения Крыма, Донецка и Луганска. Порошенко и МИД Украины активно продвигают идею ввода на Донбасс полноценной миротворческой миссии ООН с правом разоружать незаконные военизированные формирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа генштаб ВСУ призвал граждан Украины не разглашать информацию о перемещении армейских подразделений. Украинцев предупредили, что все беспилотники, замеченные в районе учений, над военными частями и объектами, будут сбиты.

«Информируем: в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. А лица, осуществлявшие запуск или управлявшие этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности», — подчеркнули в генштабе.

Напомним, 11 июня сообщалось, что государственная авиационная служба установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных аппаратов весом до 2 килограмм. Новый порядок запрещает летать над объектами под охраной, определенными минобороны, МВД, пограничной службы, СБУ, нацполицией, нацгвардией, УДО, другими военными и правоохранительными органами.