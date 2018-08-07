Москва, 7 августа, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Основной упор на развитии отрасли радиоэлектроники и всего, что с ней связано, а также — атомной промышленности намерены делать власти Воронежской области при создании особой экономической зоны. Об этом врио губернатора Александр Гусев доложил президенту РФ Владимиру Путину на встрече 7 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Insider Концерн «Созвездие»

«У нас большой концерн, расположенный на территории области, концерн «Созвездие», который занимается сейчас оснащением армии. Безусловно, они уходят и в гражданскую продукцию и все равно будут искать площадку для размещения. Мы могли бы вместе с ними этим заниматься. Все, что связано с возможностью производства комплектующих для атомной промышленности, поскольку компетенции такие у нас присутствуют», — сообщил Гусев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 августа, врио губернатора Воронежской области попросил Владимира Путина поспособствовать решению правительства о создании ОЭЗ на территории Воронежской области.

«Я, конечно, ваше предложение поддержу», — сказал президент.