Санкт-Петербург, 7 августа, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Сейчас при рассмотрении дел за первый выезд на встречную полосу суды, как правило, ограничиваются штрафами для нарушителей, поэтому инициатива депутатов Госдумы лишь закрепит сложившуюся практику сравнительно мягкого наказания для «первичных» нарушителей, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 7 августа, глава автоклуба А24 Денис Шубин.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Дорога

Как сообщалось ранее, депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается смягчить наказание за выезд на встречную полосу: если водитель совершил это нарушение впервые, то ему будет грозить штраф, но не временное лишение прав. Сейчас закон допускает применение обеих мер.

Сейчас в судах сложилась именно такая практика, как описано в данном законопроекте. Судьи не слушают МВД, а сами вникают в дело и, если нарушение было не самым злостным, ограничиваются штрафом.

Таким образом депутаты предлагают лишь закрепить уже сложившуюся практику и просто запретить использовать при первом нарушении такой вид наказания, как лишение прав.

Можно предполагать, что следствием принятия такой поправки будет рост аварийности, но вряд ли значительный. Оштрафованный водитель станет вдвойне внимательным. На злостных же нарушителей штрафы никакого впечатления не произведут.

За второе и последующие подобные нарушения чаще всего лишают прав. Хотя и там ситуации бывают разными. Одно дело, если человек выехал на встречную полосу просто потому, что ему так захотелось. Другое — если это была «милицейская ловушка», какой-нибудь автобус, занявший всю полосу. Каждую ситуацию нужно разбирать.