Белград, 7 августа, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич успокоил граждан своей страны и пообещал, что никакие «секретные» меры по Косово приниматься не будут. Такое заявление глава государства сделал во время очередного публичного обращения в Белграде.

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Он также заверил, что любая информация о предполагаемых последствиях по достижению или недостижению договоренностей с косовскими албанцами обязательно будет носить открытый характер.

Напомним, обещание не принимать окончательных решений по Косово без поддержки граждан Сербии президент страны Александр Вучич дал в июне 2018 года, после переговоров по вопросу Косово в Брюсселе.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередной раунд переговоров между Белградом и Приштиной по урегулированию косовского вопроса состоялся 24 июня в Брюсселе. Он стал «тяжёлым и напряжённым» и не привёл к сближению позиций сторон. Единственным итогом переговоров стало то, что стороны подтвердили намерение решать все проблемы мирным путём и при взаимном уважении, а также гарантировать безопасность граждан.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.