Вашингтон, 7 августа, 2018, 14:30 — ИА Регнум. У Дональда Трампа нет плана о том, что делать после введения санкций, считает конгрессмен Дэвид Сициллайн. В своем твиттере политик пишет:

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«Решение администрации Трампа отказаться от сделки с Ираном было безрассудным и недальновидным. Ясно, что президент Трамп сделал это без плана, что будет дальше. Его решение о введении новых санкций сегодня не делает ничего для продвижения наших интересов национальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Дональд Трамп подписал указ, восстанавливающий санкции в отношении Ирана. На первом этапе они коснутся торговли ценными металлами и автомобильного сектора исламской республики, а также иранского риала. Позже Трамп уточнил, что предприниматели, имеющие дела с Ираном, не смогут вести бизнес с США после возобновления санкций против Тегерана.