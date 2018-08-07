Киев, 7 августа, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Двум обвиняемым в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова продлен срок содержания под стражей до 5 октября, сообщает 7 августа «112 Украина».

Richard Bistrong Камера СИЗО

Согласно сообщению, решение в отношении двух обвиняемых принял Шевченковский районный суд Киева. Отмечается, что рассмотрение дел обвиняемых будет проводиться судом присяжных в составе трех присяжных и двух судей: об этом попросили сами обвиняемые. Слушания назначены на 10 августа.

Напомним, Вороненкова убили 23 марта 2017 года из огнестрельного оружия. Убийца был ранен охранником и скончался в больнице. Следствие считает, что убийство заказал бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Владимир Тюрин. Дело ведется в отношении пяти подозреваемых.