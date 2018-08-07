* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, 7 августа, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции арестовали 15 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 7 августа Anadolu.

Sntat.ru Террорист

Спецоперации по поимке боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошли в нескольких районах Стамбула. Правоохранительные органы изъяли у подозреваемых оружие и документы.

Напомним, в результате террористических актов, совершенных боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на территории Турции погибли по меньшей мере 319 человек.