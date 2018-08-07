Москва, 7 августа, 2018, 14:18 — ИА Регнум. То, что силовые методы разрешения международных конфликтов и споров контрпродуктивны, является главным уроком событий 2008 года в Южной Осетии. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ к 10-й годовщине августовских событий на Кавказе.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия. Горячая точка

«Любое насилие… приводит к самым болезненным, а подчас и непоправимым последствиям», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что «все эти годы» Москва прилагала усилия для восстановления диалога между Грузией с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией — с другой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии, грубо нарушив международные договоренности, атаковали Южную Осетию.

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