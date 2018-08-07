Москва, 7 августа, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Приоритетным направлением в проекте федерального бюджета на 2019 год должно остаться выполнение майского указа президента РФ, а также обеспечение макроэкономической стабильности. Об этом 7 августа на совещании о расходах бюджета на ЖКХ и строительство в 2019—2021 годах заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Необходимо сосредоточиться на достижении основных целей национального развития, указанных президентом Владимиром Путиным, напомнил он. Кроме того, внимание нужно уделить и традиционным для бюджета задачам, касающимся обеспечения макроэкономической стабильности.

Еще один приоритет в проекте бюджета — выполнение социальных обязательств. Так, жилищные условия должны улучшаться для примерно 5 млн семей, отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил концепцию сохранения наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, 7 из 12 стадионов, принимавших матчи мундиаля, планируется передать из федеральной собственности в собственность субъектов Федерации.

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