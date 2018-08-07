Кишинёв, 7 августа, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон не подпишет закон о выделении бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе под строительство нового здания американского посольства, об этом глава государства написал 7 августа на своей странице в Facebook.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

Соответствующее заявление Додон сделал во время встречи с послом США в Молдавии Джеймсом Петтитом в Кишиневе. Глава государства отметил, что общество не одобряет подобную инициативу.

«Предложил дипломату вернуться к рассмотрению этого вопроса после парламентских выборов», — написал молдавский лидер.

Вместе с тем Додон высказался за развитие хороших отношений между двумя странами, а также выразил готовность «к углублению диалога в интересах граждан двух государств».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле правительство Молдавии передало в собственность США территорию Республиканского стадиона площадью свыше 5 га, занимающую два квартала в центре Кишинева, для строительства там нового здания американского посольства.

Отказ президента Додона подписать соответствующий закон ничего не меняет. В случае повторного принятия его парламентом, где большинство контролирует правящая Демпартия, Додон обязан подписать закон, либо за него это сделает спикер Андриан Канду.

При этом сам Додон остается младшим партнером правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, которым он помогает остаться у власти после парламентских выборов в феврале 2019 года.

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