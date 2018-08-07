Стокгольм, 8 августа, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Шведская модель общественного устройства долгое время считалась самими гражданами Швеции и их европейскими соседями образцом, к которому нужно стремиться всем. Почему теперь модель «шведского социализма» всё чаще ставится под сомнение, несмотря на явленные успехи, а сам он, похоже, может уйти в прошлое, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

Шведская система поддержки собственного населения дала внушительный демографический эффект, который стал предметом зависти для всей прочей Европы. Демографический кризис, поразивший Евросоюз, в Швеции кажется преодоленным, о чём явственно свидетельствует преодоление этой страной в 2017 году 10-миллионной черты численности населения. Таких успехов удалось добиться благодаря развитым программам социальной помощи, особенно в части поддержки материнства. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что, несмотря на лидерство в народосбережении по сравнению с остальным ЕС, шведская модель также перестает обеспечивать достаточный для воспроизводства населения уровень рождаемости.

И, наконец, если посчитать, во что обходятся программы соцзащиты, картина возникает и вовсе несуразная. На обеспечение шведского высокого стандарта жизни, как оказалось, работает чуть ли не вся Европа, включая и Россию. Как это происходит?

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