Будапешт, 8 августа, 2018, 00:12 — ИА Регнум. «Решительный протест», выраженный министерством иностранных дел Украины венгерскому временному поверенному на Украине Ласло Папу, стал следующим этапом ухудшения отношений между Украиной и Венгрией. Почему высказывания венгерских политиков в отношении Украины столь пессимистичны, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Поводом для возмущения украинского МИД стало справедливое высказывание главы венгерского правительства Виктора Орбана о том, что у Украины нет перспектив на присоединение к ЕС и НАТО. Но одной только темой евроинтеграции Украины, по которой Виктор Орбан высказался достаточно объективно, проблема отношений двух стран не исчерпывается. Будапешт уже долгое время предпринимает шаги по «развитию украинского Закарпатья», что вполне может расцениваться как не такой уж дальний прицел на отделение этой области в свою пользу.

В последнее время усилия в «развитии Закарпатья», в котором немалую долю населения составляют этнические венгры, со стороны Венгрии значительно интенсифицировались. А инициатива Венгрии уже становится примером для других стран, граничащих с западной Украиной. Не приведет ли это Украину к «вхождению в Европу по частям», с потерей границ, определенных Ялтинской конференцией?

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