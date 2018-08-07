Москва, 7 августа, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Россия не объявляла граждан РФ, которые были задержаны в начале августа в Соединённых Штатах по подозрению в отмывании денег и крупном мошенничестве, в международный розыск в качестве фигурантов каких-либо уголовных дел. Об этом говорит тот факт, что фамилий этих людей в базе Интерпола не обнаружено.

Тюрьма США

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«Если их нет в базе Интерпола, то задержание проводилось по инициативе американских правоохранительных органов за совершение преступления на территории США», — цитирует РИА Новости пояснение члена Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова.

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Азербайджан не получал данных об аресте в США подозреваемых в мошенничестве

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля министерство юстиции США сообщило о задержании 25 человек, в том числе семерых граждан России, по обвинению в крупном мошенничестве на продаже раритетных автомобилей. По данным американских властей, в преступную группу также входили граждане Грузии, Азербайджана, Казахстана, Латвии, Украины Турции и США. Ущерб от деятельности группы был оценён в $4,5 млн.

6 августа по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества Федеральное бюро расследований США задержало четырёх граждан России. Они были задержаны в период с 1 по 3 августа. Двое из них находятся в Лос-Анджелесе, один был этапирован из Бостона в Нью-Йорк. Местонахождение четвёртого устанавливается.