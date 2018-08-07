Кострома, 7 августа, 2018, 13:51 — ИА Регнум. В Костроме сотрудники городской администрации проводят рейды, чтобы выявить заброшенные автомобили. Это машины с разбитыми стеклами, проржавевшими кузовами и без колес. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Geograph.org.uk Руль брошенного автомобиля

Когда участники комиссии находят такой автомобиль, они ищут его владельца по номеру регистрации в ГИБДД. После этого хозяин получает требование очистить двор от хлама. Если он отказывается, то ему выписывается штраф от одной до пяти тысяч рублей. После чего сотрудники мэрии вывозят автомобиль на утилизацию.

Отмечается, что участники рейдов уже нашли 60 заброшенных машин, 46 из них владельцы сдали на металлолом самостоятельно.