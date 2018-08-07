Москва, 7 августа, 2018, 13:46 — ИА Регнум. В Москве избит французский актер Сами Насери, который прославился благодаря съемкам в фильме «Такси». Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Цитата из х∕ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Избиение

Инцидент произошел в ночь на 5 августа на ул. Тверская. По словам источника, 57-летний артист отдыхал вместе с братом в караоке-баре Voice.

«Во время застолья между французами и неизвестным гражданином произошел конфликт», — отметил собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что во время потасовки неизвестный ударил рукой по лицу С.Насери.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность нападавшего.

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