Москва, 7 августа, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко скоро начнёт выступать как миротворец, который будет говорить, что «Украина — это сестра России», и так далее. Такое предположение 7 августа сделал в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале писатель Захар Прилепин. Так он прокомментировал слова Юлии Тимошенко, напомнившей министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну (предложившему прекратить железнодорожное сообщение с РФ) о вкладе «заробитчан» в экономику Украины.

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«Ситуацию, которая сложилась на Украине, едва ли можно назвать демократичной, — отметил Прилепин. — Мне кажется, что парадоксальным образом этот министр работает в связке с Тимошенко и только повышает её рейтинг. Она будет набирать очки. Она скоро начнёт выступать как миротворец, который будет говорить, что Украина — сестра России, и так далее. И вдруг выяснится, что при этом у неё колоссальный рейтинг. А этому министру она потому скажет: «Спасибо, что подыграл».

Напомним, что после того, как министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сделал своё сомнительное с экономической точки зрения заявление, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на своей странице в социальной сети написала, что экономическую ситуацию на Украине в стране спасают лишь украинцы, которые работают за границей и перечисляют деньги своим родным.

«Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор «реформам» и реально заботятся о своей семье и стране», — написала Тимошенко, и добавила, что «заробитчане» в течение года перечислили в бюджет Украины 5 млрд евро.