Киев, 7 августа, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко поручил разработать проект закона о замене традиционного воинского приветствия в ВСУ на нацистский лозунг «Слава Украине!». Об этом 7 августа сообщил изданию «Укринформ» министр обороны страны Степан Полторак.

Kresy.p Фашизм на Украине

Напомним, в соответствии с действующим уставом внутренней службы военнослужащие ВСУ на приветствие старшего по званию «Здравствуйте, товарищи!» должны отвечать: «Здравия желаю (желаем)!». Новой же формой приветствия, согласно законопроекту, должно стать «Слава Украине!» — «Героям слава!».

Как сообщил Полторак, именно такое воинское приветствие будет использоваться уже 24 августа во время военного парада в День независимости в Киеве, а сам законопроект, как ожидается, депутаты Верховной рады примут после выхода с каникул.

Стоит отметить, что аналогичный законопроект уже вносился на рассмотрение украинскими депутатами в феврале 2018 года, но так и не был принят. Теперь же автором законодательной инициативы на фоне уже начавшейся президентской кампании на Украине выступил сам Пётр Порошенко.

Напомним, лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» использовался пособниками нацистов и карателями Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Нацистский лозунг стал вновь активно внедряться на Украине на государственном уровне после госпереворота, произошедшего в стране в феврале 2014 года.