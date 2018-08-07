Киев, 7 августа, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Дело об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова будет рассматривать суд присяжных. Об этом 7 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ammodramus Скамья присяжных

«Слушания назначены на 10 августа», — говорится в сообщении радиостанции.

Суд присяжных рассмотрит по существу дело в отношении двух из пяти предполагаемых организаторов и исполнителей убийства: Ярослава Т. и Александра Л. Все пятеро обвиняемых — граждане Украины.

В мае киевская прокуратура объявила о завершении расследования убийства Вороненкова. По версии следствия, заказал расправу над экс-депутатом Владимир Тюрин, бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Вороненков погиб 23 марта 2017 года от рук наемного убийцы. Нападение произошло в центре Киева. Стрелявший в экс-депутат мужчина был тяжело ранен охранником и скончался в больнице.