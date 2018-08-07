Мадрид, 7 августа, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Сотрудники специальных служб экстренно эвакуируют людей в районах Испании, где полыхают крупные лесные пожары. Об этом сообщает РЕН ТВ.

skeeze Лесные пожары

«Уничтожены уже тысячи гектаров леса, — передает вещатель. — Из-за невыносимой жары и сильного ветра пламя распространяется стремительно».

Отмечается, что лесные пожар бушуют в Валенсии, Оренсе и Андалузии. Местных жителей, чьи дома оказались в непосредственной близости от огня, эвакуируют спасатели.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 4 августа в Испании от тепловых ударов скончались два человека.

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