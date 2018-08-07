Киев, 7 августа, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко связан с теми, кто «крышует» контрабандные потоки на украинской таможне, заявил лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина. Вывод капитала

«Львиная доля из тех средств, которые мы теряем на таможне — от нелегального вывоза леса-кругляка. Наша команда имеет четкий план преодоления контрабанды нашего леса. Недавно чиновники наконец-то услышали нас и начали его реализацию. Важная составляющая плана — наш закон о криминализации контрабанды. Президент не подписал его, потому что сам связан с теми, кто крышует контрабанду», — отметил Ляшко.

По его словам, ликвидация контрабандных потоков на таможне позволит Киеву отказаться от необходимости «выпрашивать» кредиты у международных организаций.

«Если перекрыть коррупцию на таможне, можно привлечь в бюджет около 5 млрд долларов. Хватит на зарплаты, пенсии, социальную сферу и многое другое. И не придется бегать за кредитами в международные организации, чтобы подлатать дыры в бюджете», — добавил Ляшко.

Комментарий политика связан с тем, что 6 августа влиятельное немецкое издание Süddeutsche Zeitung написало, что ежегодно бюджет Украины из-за коррупции на таможне теряет около 4,8 млрд евро. Эта сумма в два раза больше, чем кредиты от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка, которые Киев ожидает получить в 2018 году. Как рассказал источник издания, близкий к Одесской таможне, в коррупционные схемы вовлечены не только таможенники, но и сотрудники Службы безопасности Украины, Нацполиции.

Политический эксперт Дмитрий Джангиров проинформировал, что в Германии тему коррупции на украинской таможне осветили самые влиятельные издания.

«Кстати, если Süddeutsche Zeitung — «просто» одна из самых влиятельных газет, то DW («Немецкая волна») — практически «официоз». Украина теряет 4 миллиарда евро в год из-за коррупции на таможне. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало расследование, посвященное коррупции на украинской таможне. В мошеннические схемы вовлечены сотрудники таможни, полиции, СБУ», — напоминает Джангиров.

Прокомментировала публикации в немецкой прессе и Юлия Тимошенко, которая сегодня является главным претендентом на победу в президентских выборах — 2019.

«Сегодня такое впечатление, что кто-то реализует программу «Контрабанда — welcome!» Все разговоры о необходимости борьбы со злоупотреблениями на таможне сводятся в конечном итоге к тому, кто будет сам лично злоупотреблять. О борьбе с этим позорным явлением вопрос вообще не стоит», — отметила Тимошенко.

«Обычно таможня существует для того, чтобы через нее заводить в государство средства в госбюджет… У нас почему-то наоборот: через таможню деньги выводят. В условиях войны, которая ведется сегодня против Украины, я приравняла бы контрабанду к военному преступлению. Потому что это, по сути, мародерство и вымогательство», — добавила она.

Интересно, что представители украинской власти и близкие к ним политологи озвученные в СМИ Германии обвинения комментировать не спешат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объявил «крестовый поход» на контрабандистов. По его словам, потери от контрабандных схем на украинских таможнях составляют 105 млрд грн (3,9 млрд долл) в год. Министр пояснил, что поступления от таможни являются ключевой статьей наполнения бюджета и должны составить в 2018 году 34,5%, или 343 млрд грн. Впрочем, эксперты считают, что это исключительно предвыборный пиар (в 2019 году на Украине состоятся президентские и парламентские выборы), которые не будет иметь сколько-нибудь реальных последствий.