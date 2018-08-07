Штат Калифорния, США, 7 августа, 2018, 13:25 — ИА Регнум. На сегодняшний день площадь лесного пожара на севере американского штата Калифорния превысила 1,1 тыс. кв. км. Огонь уничтожает лесные насаждения на территории штата уже более недели. По масштабам происшествия эти пожары стали самыми крупными за всю историю штата, сообщает ВВС со ссылкой на местные власти. До этого самым крупным по площади в Калифорнии считался пожар, разгоревшийся в округе Вентура 4 декабря 2017 года и прошедший территорию в 1140 кв. км.

Лесной пожар

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Бороться с возгоранием пожарным мешают сильный ветер, низкая влажность и установившаяся 40-градусная жара. Кроме того, как заявил президент США Дональд Трамп, препятствуют ликвидации несовершенные законы. Он отметил, что природоохранное законодательство не позволяет эффективно использовать большие объёмы воды, к которой есть беспрепятственный доступ. Из-за этого растет площадь лесных пожаров, ситуация в регионе усугубляется. Трамп добавил, что остановить распространение огня можно путем вырубки деревьев.

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Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары на севере американского штата Калифорния бушуют с начала июля. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни восьми человек. Эвакуированы тысячи человек. В зоне риска находятся 10 тыс. домов и порядка 100 тыс. человек. Стихия уже причинила серьёзный ущерб полям и угодьям Калифорнии. Этот пожар стал девятым по силе разрушений в истории штата.