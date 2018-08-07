Воронеж, 7 августа, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Воронежская область и Таласская область Киргизии намерены установить более тесные партнерские взаимоотношения. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 7 августа на встрече делегации республики в правительстве Воронежской области.

Govvrn.ru Воронежскую область посетила делегация Кыргызской Республики

Встречу по поручению главы региона Александра Гусева провел врио заместителя председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов. Делегацию Таласской области Киргизии, которую возглавил полномочный представитель правительства Киргизии в Таласской области Марат Мураталиев.

Отметим, что делегация Киргизии прибыла в Воронежскую область для участия в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Международного Дня защитников Отечества и дружбы народов. Этот праздник отмечается 6 августа — в память о подвиге Героя Советского Союза рядового Красной Армии Чолпонбая Тулебердиева, похороненного в Лискинском районе.

На встрече, в частности, обсуждались вопросы развития сотрудничества между Таласской и Воронежской областями, в том числе — увеличение товарооборота между хозяйствующими субъектами двух регионов, обозначили основные приоритеты в сфере двусторонней внешнеэкономической деятельности. Также была рассмотрена возможность установления более тесных договорных отношений в рамках меморандума о сотрудничестве, к совместной подготовке которого было решено приступить в ближайшее время.

В ходе визита делегация также посетила ряд ведущих предприятий АПК Лискинского района и объекты социальной сферы — школы, детские сады, поликлинику и другие.

Справка ИА REGNUM. Чолпонбай Тулебердиев родился 13 апреля 1922 года в селе Чимгент (сейчас названо в его честь — Чолпонбай) Таласской области Киргизии. 6 августа 1942 года Тулебердиев закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 года красноармейцу Чолпонбаю Тулебердиеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.