Москва, 7 августа, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Предупреждения о росте цен на мясные полуфабрикаты говорит об эгоизме мясопереработчиков, которые нацелены исключительно на рост собственной прибыли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Луис Мелендес. Натюрморт с колбасой и ветчиной. 1772

Российские мясопереработчики предупреждают о резком повышении закупочных цен на мясо, которое приведет к росту цен на мясные продукты, полуфабрикаты и колбасу в магазинах, пишут «Ведомости». Это происходит, в частности, из-за удорожания кормов, а также из-за запрета ввоза мяса из Бразилии и аномальной жары в Центральной части РФ. В результате производство колбас и других полуфабрикатов становится убыточным, и если ситуация не изменится, то цены в магазинах могут вырасти на 12%. Однако Емельянов считает, что такие заявления российских компаний похожи на шантаж.

«Мясной баланс таков, что без бразильского мяса мы вполне можем обеспечить россиян качественными продуктами ‑ и мясом, и полуфабрикатами. С другой стороны, мясо из Бразилии просто может быть дешевле за счет более низкого качества — неслучайно ввоз мяса оттуда запретили, там ввозят все, что угодно. Российское мясо более качественное, к нему более серьезные требования предъявляются. А в заявлениях мясопроизводителей проявляется их эгоизм, они готовы кормить россиян менее качественными продуктами, им важны только их личные выгоды. Это шантаж, а на шантаж должен быть адекватный ответ», — заявил Емельянов.

По его словам, поддаваться такому шантажу не стоит, и российские предприниматели «никуда не денутся и будут покупать российское мясо». Между тем депутат не ожидает резкого роста цен, поскольку цена в большей степени определяется соответствием спроса и предложения, а не запретами или заявлениями производителей.

«Сложившаяся ситуация дефицита мяса не создаст, а если нет дефицита, то нет и оснований для роста цен. Я думаю, что если что, Федеральная антимонопольная служба должна будет сказать свое слово и дать по рукам этим любителям вздергивать цены при любой проблеме, которая возникает», — отмечает Емельянов.