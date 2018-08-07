Челябинск, 7 августа, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В Челябинской области за 2018 год построят два мусоросортировочных комплекса. Они появятся в Сатке и Трёхгорном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Alexander Klink Сортировка мусора

Общая их мощность ежегодно составит 90 тыс. тонн. Затем в Карабаше построят комплекс мощностью 33 тыс. тонн, а в Снежинске — 10 тыс. тонн.

Вице-губернатор Сергей Сушков отмечает, что для создания инфраструктурных объектов уже выделено 113 млн рублей федеральных средств. Ещё 26 млн пойдёт из облбюджета.