Москва, 7 августа, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Более половины российских туристов, выбирающих отдых в Испании, прибывают в Каталонию. Об этом сообщает 7 августа Ассоциация туроператоров России (АТОР).

(сс)marsir86 Испания. Каталония

Отмечается также, что за первые полгода 2018 года российский турпоток в Испанию увеличился на 10,7% в годовом выражении.

«Российский турпоток в Испанию в I полугодии 2018 года демонстрирует рост — в страну приехали более 506 тыс. человек из России (+10,7%)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, курорты и отели Анапы для привлечения туристов на август 2018 года начали рассылать специальные предложения и акции. Летний спрос на отдых в Анапе был на 10−15% выше, чем в 2017 году, но это касалось первой части сезона, отметили в АТОР.

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