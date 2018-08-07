Лондон, 7 августа, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы Великобритании и Норвегии намерены объединить свои усилия по отслеживанию активности российских подводных лодок в Северной Атлантике, передаёт 7 августа The Daily Telegraph.

Navylive.dodlive.mil Подводная лодка

Как сообщил изданию официальный представитель министерства обороны Соединённого Королевства, для этих целей Лондон и Осло намерены закупить у США противолодочные самолеты Boeing P-8A Poseidon, которые предполагается использовать во взаимодействии с возможностями морской разведки.

Всего, как сообщается, британская сторона закупит девять таких самолетов, ещё пять будут приобретены Норвегией.

Первый из самолётов P-8A должен поступить на вооружение ВВС Великобритании уже в следующем году, он будет размещён на авиабазе неподалеку от города Лоссимут в Шотландии, следует из публикации.

Напомним, в мае этого года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что за период президентства Владимира Путина активность российских подводных лодок в северной части Атлантического океана выросла в десять раз, что, по его мнению, свидетельствует о «возросшей агрессивности и амбициозности России».