Бишкек, 7 августа, 2018, 13:12 — ИА Регнум. В январе — июле 2018 года государственная налоговая служба Киргизии собрала 43 млрд 502,6 млн сомов (40 млрд 656,6 млн рублей) налогов и платежей, перевыполнив план на 0,6% или 258,1 млн сомов (241,2 млн рублей). Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Сборщик налогов

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступление налогов в бюджет республики выросло на 10,5% или на 4 млрд 145,2 млн сомов (3 млрд 874 млн рублей) в номинальном исчислении.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства финансов, доходы республиканского бюджета Киргизии по итогам 2017 года превысили 140 млрд сомов (130,8 млрд рублей по текущему курсу) и выросли по сравнению с 2016 годом на 12,8%. При этом налоговая служба обеспечила поступление в казну налогов и платежей в объеме около 57,3 млрд сомов (свыше 53,5 млрд рублей).

Расходы республиканского бюджета в минувшем году превысили 140,6 млрд сомов (131,4 млрд рублей), что на 6,5% больше, чем в 2016 году. Таким образом, дефицит казны в минувшем году превысил 0,6 млрд рублей.

Отметим, что министерство экономики Киргизии подготовило проект закона, предусматривающий внесение в налоговый кодекс изменений, предусматривающих увеличение ставки налога с продаж в два с половиной раза — с 2% до 5%.