Сеул, 7 августа, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи не обнаружили нарушения требований Совета Безопасности ООН судном Jin Long с российским углем на борту, сообщает 7 августа РИА Новости со ссылкой на официального представителя южнокорейского МИД Но Гю Дока.

Судно с углем

По его словам, судно прибыло с углем российского производства, было осмотрено, и подтверждений нарушения требований СБ ООН не найдено.

Ранее сообщалось, что сухогруз Jin Long якобы транспортировал уголь из Северной Кореи через Россию.

Напомним, экспорт северокорейского угля был ограничен резолюцией Совета Безопасности ООН от 2016 года. В конце прошлого года Совбез ужесточил санкции в связи с новыми ракетными испытаниями КНДР. Так, объемы экспорта нефтепродуктов всех типов в Северную Корею не могут превышать 500 тыс. баррелей в год.

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