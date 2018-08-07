Пермь, 7 августа, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В Пермском крае за семь месяцев 2018 года из-за неосторожного обращения с огнём на территории Пермского края произошло 355 пожаров. На них погибли 77 человек, 86 — получили ожоги различной степени тяжести, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Pikabu.ru Пожар

Большинство пожаров (146) произошли из-за неосторожности при курении. Жертвами стали 60 человек, ещё 26 получили ожоги. Детская шалость привела в пяти пожарам, без смертельного исхода, но с одним пострадавшим.

Стоит отметить, что почти за семь месяцев (на 25 июля) в крае зафиксирован рост числа пожаров — примерно на 13%. В июле удалось преломить ситуацию и добиться снижения числа пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — на 2% и числа погибших — на 11%.

На 24 июля зарегистрировано 1268 пожаров, основная их часть (81%) приходится на жилой сектор. Причиной 25,5% пожаров стало неосторожность при обращении с огнём.