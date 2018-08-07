Оренбург, 7 августа, 2018, 12:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области на международном пограничном пункте пропуска «Илек» выявлена большая партия нефтепродуктов, которую пытались ввезти в Россию через Оренбуржье из Казахстана. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургской таможне.

Autoflit.ru Бензин

При досмотре водитель грузовика предъявил документы, согласно которым в цистерне должна была находиться фракция газойлевая прямогонная общим объёмом 31 806 литров. Однако экспертиза показала, что из Казахстана перевозится автомобильный бензин АИ-92 экологического класса К2, запрещённый к обороту в Российской Федерации. Общая стоимость выявленной партии товара составила около 1,4 млн рублей.

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Добавим, что с начала лета — это второе уголовное дело Оренбургской таможни о контрабанде из Казахстана в Россию крупной партии нефтепродуктов. Напомним, в июне через оренбургский участок госграницы пытались ввезти более 33 тысяч литров дизельного топлива экологического класса К2 и К3 стоимостью свыше 1,3 млн рублей.

Стоит отметить, что существенный рост цен на автомобильное топливо в России в 2018 году спровоцировал акции протеста. Так, в апреле Оренбуржье вошло в число лидеров по росту цен на бензин. Топливо подорожало на 18,3%. В мае в Казахстане бензин был дешевле на треть, чем в Оренбуржье. Разницу в цене предприимчивые граждане могли использовать в своих корыстных целях — и не всегда законными методами.

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