Киев, 7 августа, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Последствия возможного решения о прекращении сообщения с Россией для Украины могут быть катастрофическими. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. У парламентария сложилось мнение, что нынешних киевских руководителей совершенно не волнует, что подобное решение в первую очередь противоречит национальным интересам Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

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«Такое впечатление, что кабинет министров и отдельные члены этой шайки создали ликвидационную комиссию по Украине, — цитирует ФАН слова бывшего народного избранника. — Похоже, они хотят ликвидировать Украину как государство».

Экс-депутат отметил, что такой шаг — это возможность для каждого политика «выслужиться перед Западом», а вот для «граждан Украины — это катастрофа».

О возможных рисках принятия такого решения заявил и депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук. По его словам, в случае закрытия границы с Россией украинская экономика окончательно рухнет, а работающих на территории РФ граждан Украины придётся доставлять на родину «почтой» или «бандеролью».

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Киев планирует закрыть железнодорожное сообщение с Россией. Добавим, что на сегодняшний день в РФ через Украину ездит только один поезд Москва — Кишинев. По данным украинской государственной администрации железнодорожного транспорта именно он стал самым прибыльным украинским поездом в 2017 году. В целом же пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине являются глубоко убыточными. С конца 2015 года между двумя государствами по инициативе Киева полностью было прервано авиасообщение.