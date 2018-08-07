Москва, 7 августа, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Большинство граждан России не понимает, что такое криптовалюты, и не имеет намерений их покупать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир».

Bitcoin.com Криптовалюта

Как показал опрос, 56% респондентов заявили, что не знают ничего о криптовалютах. Какое-то представление о цифровых деньгах имеют 44% опрошенных, а хорошо знают и понимают принципы работы криптовалют всего 13%.

При этом, согласно исследованию, с принципами работы криптовалют знакомы в основном молодые люди в возрасте от 18 до 31 года. При этом в числе таковых оказалось в два раза больше мужчин, чем женщин.

Примечательно также, что людей, знакомых с криптовалютами, оказалось больше в группереспондентов с доходами менее 10 тысяч рублей на члена семьи — 38%, а в группе с доходами от 25 тысяч рублей и выше — только 26%.

Уточняется, что исследование проводилось во всех федеральных округах среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих во всех типах населённых пунктов.

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