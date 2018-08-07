Анкара, 7 августа, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 37 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 7 августа Anadolu.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Внимание, розыск!

Данная организация считается в Турции террористической, и ее деятельность на территории государства запрещена. Власти страны обвиняют ее лидера, религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, в организации государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена неудачная попытка военного переворота, в ходе подавления которого погибли 250 человек, 2 тыс. 200 получили ранения.

Гюлен осудил путч, отвергнув свое в нем участие. Тем не менее Анкара продолжает настаивать на его экстрадиции, однако Соединенные Штаты, где проживает проповедник, пока что отвечают отказом.