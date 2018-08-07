Владимир, 7 августа, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура требует через суд обратить имущество бывшего заместителя губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова в доход государства. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, в результате проверки выяснилось, что Дмитрий Хвостов владел недвижимостью и предметами роскоши, полученными незаконным путем и зарегистрированными на фиктивных собственников.

Ограда

Иск подан в Ленинский районный суд Краснодара. По данным Генеральной прокуратуры, с 2011 года Дмитрий Хвостов состоял на государственной гражданской службе и декларировал свои доходы. При этом в документах он отражал только доход в 8 млн рублей, а вот имущества купил на 91 млн рублей. Откуда Дмитрий Хвостов взял такие деньги, неизвестно. Не было финансовой возможности для столь дорогих покупок и у тех, на кого было записано имущество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас Дмитрий Хвостов находится под судом по обвинению в получении взяток. Общая сумма составляет примерно 20 млн рублей. По версии следствия, Дмитрий Хвостов брал деньги у руководителей строительных фирм, взамен они получали различную помощь.

Дмитрий Хвостов был назначен заместителем губернатора Владимирской области после того, как главой региона стала Светлана Орлова. Он приехал в регион в составе ее команды. За несколько месяцев до того, как стало известно о возбуждении уголовных дел, Дмитрий Хвостов был уволен якобы за срыв сроков при возведении важного для региона объекта.