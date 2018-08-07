Киев, 7 августа, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Сергей Евтушок поддержал идею запрета пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. По словам соратника Юлии Тимошенко, Киев обязан сделать этот шаг «в контексте международного санкционного давления на Кремль».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Свое мнение Евтушок выразил 6 августа в эфире телеканала NewsOne, комментируя заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

Депутат призвал Киев системно усиливать санкции в отношении Кремля.

«Это должно происходить системно, комплексно: и авиасообщение, и железнодорожное, и автобусное. К тому же украинская власть должна была уже давно это сделать. Нужен был ряд мероприятий, инициированных СНБО в отношении государства-агрессора. Но такого не происходило», — сказал Евтушок.

Он считает, что новые санкции Киева и его союзников направлены на то, чтобы Кремль «прекратил агрессию против Украины».

В этом контексте Евтушок также возмутился тем, что за предыдущий год импорт на Украину из России увеличился до 40%, а в ЕС — только на 23%. По его словам, такая политика торговли с РФ «не способствует прекращению агрессии против Украины, а лишь стимулирует российскую экономику».

ИА REGNUM напоминает, что накануне Омелян заявил — Киев рассматривает вариант закрытия пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Ранее «Укрзализныця» проинформировала, что по итогам 2017 года самым прибыльным украинским поездом стал № 5/6 «Киев — Москва», а самым убыточным — № 70/69 «Мариуполь — Львов». Также были прибыльными и другие поезда в Россию: «Хмельницкий — Москва», «Львов — Москва», «Ковель — Москва», «Харьков — Москва». Ранее Украина закрыла авиасообщение с Россией, о планах закрыть автобусное сообщение Киев пока ничего не заявлял.

Ранее, 29 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил рост украинского экспорта на рынки ЕС.

«Евросоюз — рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 000 украинских компаний работают на европейском рынке», — отметил Гройсман.

Вместе с тем, в июне Государственный комитет статистики Украины проинформировал, что за январь — апрель 2018 года экспорт украинских товаров в Россию снизился к аналогичному периоду прошлого года на 6,4% — до $1,19 млрд, тогда как импорт российских товаров возрос сразу на 31% — до $2,56 млрд.