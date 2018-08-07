Милан, Италия, 7 августа, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Лучший футболист мира 2007 года бразилец Кака может вернуться в «Милан». Об этом заявил спортивный директор клуба Леонардо, сообщает Calciomercato.

Fc-zenit.ru Кака́

По словам Леонардо, Кака хочет узнать, как работать директором. Поэтому они проведут встречу, на которой обсудят будущую роль бразильца в клубе.

Леонардо отметил, что Кака является последним представителем «Милана», который выиграл «Золотой мяч». Он будет близок к «Милану», но, скорее всего, у него не будет никакой роли.

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Напомним, Кака играл в «Милане» в 2003—2009 и 2013−2014 годах. В составе клуба он стал чемпионом Италии в 2004 году, победителем Лиги чемпионов в 2007 году, победителем клубного чемпионата мира и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.

В 2007 году Кака стал обладателем «Золотого мяча», после него этот приз получали только Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини может получить пост в руководстве клуба.

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