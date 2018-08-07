Тель-Авив, Израиль, 7 августа, 2018, 12:22 — ИА Регнум. В результате обстрела израильскими вооруженными силами позиций партии ХАМАС в секторе Газа погибли два человека, сообщает 7 августа Reuters.

Прорезь прицела

Тель-Авив заявил, что обстрел был осуществлен в ответ на аналогичные действия со стороны ХАМАС. Огонь израильской стороны, если верить представителям еврейского государства, велся по позициям, с которых была осуществлена атака.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной значительно осложнились в последние месяцы. Причиной тому стало решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.