Калуга, 7 августа, 2018, 12:14 — ИА Регнум. В Калуге жители с большим стажем работы, высокой квалификацией, соответствующим уровнем образования и даже официальным направлением от городского Центра занятости получают отказы в трудоустройстве по причине предпенсионного возраста. Об этом 7 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора города Калуги Анна Малюлина.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Безработные

По её словам, отказы в приёме на работу граждан предпенсионного возраста незаконны, противоречат нормам международного и российского законодательства, запрещающего дискриминацию в любом ее проявлении.

Необоснованным является любой отказ в заключении трудового договора, если он не основан на оценке деловых качеств лица, поступающего на работу. Это правило ч. 2 ст. 64 Трудового кодекса РФ должно применяться ко всем гражданам, поступающим на работу, независимо от их возраста.

Прокуратурой Калуги пяти работодателям внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства, также в отношении должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ — нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Отметим, как ранее заявила ИА REGNUM начальник экспертно-аналитического отдела контрольно-счетной палаты Калужской области Елена Преснякова, «педалировать тему повышения возрастной планки не стоит».

«Будут рабочие места, и те, кто могут, будут с удовольствием работать. У многих российских граждан преклонного возраста достаточно активная позиция, и они хотят работать. <…> Дело не в возрасте, дело в рабочих местах, их наполняемости и содержании. Должны быть гарантии того, что человек до 65 лет будет обеспечен работой».

Напомним, Министерство труда Российской Федерации намерено проработать вопрос усиления ответственности работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста.